Российские аграрии хотят приобрести подмосковный лук-севок

МОСКВА, 26 июля — РИА Новости. Российские аграрии от Крыма до Сахалина подали заявки на приобретение лука-севка, выращиваемого на полях подмосковного хозяйства АО "Озеры", сообщается в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В хозяйстве уже приступили к уборке урожая. "Это единственное в Подмосковье хозяйство, которое занимается промышленным выращиванием лука-севка. Урожайность в этом году хорошая — 25-27 центнеров с гектара. Особо хочу отметить, что сбор урожая только начался, а за ним стоит большая очередь, и от покупателей нет отбоя. Московская область является основным крупным поставщиком лука-севка для аграриев Краснодарского края, Дагестана, Монголии, его закупают от Крыма до Сахалина", — отметил министр регионального минсельхозпрода Андрей Разин, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее министр отмечал, что к 2020 году в АО "Озеры" планируется произвести около 10 тысяч тонн лука-севка, а это более 50 процентов объема ввозимого в страну посевного лука.