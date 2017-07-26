Порядка десяти новых школ откроют в Подмосковье к новому учебному году

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Порядка десяти новых школ откроется в Подмосковье к новому учебному году, сообщила министр образования Московской области Марина Захарова.

"Мы планируем, что к 1 сентября в эксплуатацию введут 9 школ. Возможно, их будет чуть больше, потому что приемка школ еще идет", — сказала Захарова в эфире "Радио 1". Она отметила, что новые школы рассчитаны на большое количество учеников.

"Есть школы на 550 мест, на 600 мест, на 825 и на 1100 мест. Например, в городском округе Подольск откроются две школы по 825 мест. В Чеховском районе, в Любучанах — школа на 600 мест, в Наро-Фоминске — на 1100 мест, но по тем площадям, которые есть, там может учиться 1500 учеников. Лесногородская школа в Одинцовском районе тоже большая — на 1000 человек, в Мытищах и Королеве школы почти по тысяче мест", — пояснила Захарова.

Всего в области в рамках программы по ликвидации второй смены до конца 2017 года построят 27 школ, напомнила министр.

Кроме того, Захарова сообщила, что 1 сентября в первый класс пойдут почти 100 тысяч учеников.

"Сегодня набор первоклассников по прогнозу превосходит даже прошлый год. Если в прошлом году у нас было почти 84 тысячи первоклассников, то сегодня прогноз на 1 августа составляет 92 тысячи человек. А если учесть, что запись продолжается, к 1 сентября мы можем ожидать другие цифры", — сказала Захарова.