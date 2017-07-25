В Подмосковье ожидают высокий урожай пшеницы в 2017 году

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Высокий урожай пшеницы от подмосковных селекционеров ожидается в Московской области в 2017 году, сообщили РИА Новости в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"На полях Московской области зреет хороший урожай озимой пшеницы перспективных немчиновских сортов. Этой пшенице не страшны ни капризы погоды, ни вредители, ни болезни. Это результат многолетних экспериментов научно-исследовательского института сельского хозяйства "Немчиновка"", — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин в результате ознакомительной поездки в городской округ Серебряные Пруды.

По данным министра, с полей в Серебряных Прудах, на которых высажена пшеница немчиновских сортов, могут собрать в этом году более 80 центнеров с гектара при средней урожайности по Подмосковью в 20-30 центнеров с гектара. Сорта озимой пшеницы "Московская 39" и "Московская 40", которые показывают сегодня самый высокий результат, разработал ученый-селекционер, академик РАН, заведующий лабораторией селекции и первичного семеноводства НИИСХ "Немчиновка" Баграт Сандухадзе.

Академик вместе с министром объехал пшеничные поля городского округа Серебряные Пруды и отметил, что эти сорта обладают хорошими морозоустойчивыми качествами, способностью выдерживать длительные минусовые температуры. В министерстве отметили, что за семенами пшеницы "Московская 39"и "Московская 40" аграрии приезжают не только из областей Нечерноземья, но и с Урала, и из Сибири, в частности, из Омской области.

"У зерна этих сортов рекордное количество белка и клейковины, поэтому из нее получается высококачественный, очень вкусный и полезный хлеб. При ненастье этого года не было никакого беспокойства за урожай еще и потому, что у пшеницы короткие и плотные стебли, они способны выдержать самый сильный ветер и ливень ", — объяснил Разин популярность пшеницы подмосковной селекции.

По мнению министра, в дальнейшем при активном использовании пшеницы этих сортов в регионе, Московская область сможет сама себя обеспечить хлебом, создав новый регион продовольственного зерна.