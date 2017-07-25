В Щелковском районе уже отремонтировали свыше 11% подъездов от плана

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Управляющие компании в Щелковском районе Подмосковья уже привели в порядок 115 подъездов по губернаторской программе "Мой подъезд", что составляет более 11% от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области реализуется приоритетный проект — государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов "Мой подъезд". Основная цель программы — в кратчайшие сроки (два-три года) привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию.

"В Щелковском районе управляющие компании отремонтировали 115 подъездов, всего по программе запланирован текущий ремонт 1008 подъездов. Размер субсидии из бюджета Московской области составит более 65 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как отметил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин, всего в Подмосковье уже отремонтировали около 22,5% подъездов из запланированных в 2017 году, что в численном выражении составляет более 7,15 тысячи подъездов. К концу года планируется отремонтировать 32 тысячи подъездов.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 5,9 миллиарда рублей. Из этой суммы 35,5% составят субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы". Еще 12% составляют средства бюджетов муниципалитетов. 47,5% от суммы оплачивают управляющие компании. Затраты жителей не превысят 5%.