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Новости Подмосковья

В библиотеки Подмосковья передадут редкие книги

17:5325.07.2017
0200
© Fotolia / BillionPhotos.comСтарые книги. Архивное фотоСтарые книги. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московская область получит редкие книги, изданные к 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"Постоянный Комитет Союзного государства издал две книги: "Симеон Полоцкий. Орел Российский" и "Франциск Скорина — человек мира" к 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания (отмечается в течение 2017 года). Книги будут переданы министру культуры Московской области Оксане Косаревой для библиотек Подмосковья", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что книга "Симеон Полоцкий. Орел Российский" — факсимильное издание крупнейшего памятника поэтической и книжной культуры XVII века "Орел Российский", написанная по случаю объявления наследником российского престола царевича Алексея Алексеевича. Автор Симеон Полоцкий — деятель восточнославянской культуры, духовный писатель, богослов, поэт, драматург, московский придворный астролог. Был наставником детей русского царя Алексея Михайловича от Марии Милославской: Ивана, Софьи, Федора.

Очки и книги. Архивное фото
© Fotolia / Memorystockphoto
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Книга связана с формированием идеологии и символики российской государственности и содержит научное воспроизведение текста, выполненное на основе текстологического анализа, снабженное научным комментарием, исследовательскими статьями и научным аппаратом, подготовленное сотрудником Института мировой литературы имени Горького РАН, доктором филологических наук Сазоновой.

"Книга "Франциск Скорина — человек мира" — наглядное свидетельство того, что историческое и культурное наследие Беларуси и России является общим, неделимым. Франциск Лукич Скорина — восточнославянский первопечатник, философ-гуманист, писатель, общественный деятель, предприниматель и ученый-медик. В Белоруссии Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей за всю историю", — добавляется в сообщении. Комитет передаст министерству по 100 экземпляров каждой книги.

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