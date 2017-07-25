Экологи требуют прекратить подтопление Олимпийской деревни в Химках

Въезд в г.Химки со стороны Москвы. Архивное фото

Въезд в г.Химки со стороны Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области направило руководству коттеджного поселка "Машкинские холмы" в Химках предписание с требованием прекратить подтопление соседнего поселка Олимпийская деревня Новогорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Предписание выдали по итогам проверки, проведенной по заявлению управляющей компании Олимпийской деревни, которая пожаловалась в Минэкологии на сброс с территории "Машкинских холмов" загрязненных сточных вод.

"В ходе проверки факты сброса неочищенных канализационных стоков не подтвердились, однако инспекторы эконадзора выявили пять труб водоотведения, проложенных из коттеджного поселка в Олимпийскую деревню. Несколько залповых сбросов из системы привели к подтоплению последней", — сообщил министр экологии региона Александр Коган.

Минэкологии потребовало от нарушителей затампонировать незаконно проложенные трубы и организовать водосброс в соответствии с требованиями экологического законодательства.