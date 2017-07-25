В Подмосковье на соцпомощь за полгода выделили почти 225 млн рублей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Власти Московской области выделили около 225 миллионов рублей на социальную помощь малоимущим и одиноким жителям региона за первое полугодие 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"За шесть месяцев 2017 года государственная социальная помощь оказана 62992 жителям Подмосковья на сумму 224,4 миллиона рублей", — сообщила Забралова.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области.

"Для назначения государственной социальной помощи необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. Размер выплат рассчитывается, исходя из сведений о доходах за три последних месяца. Денежная выплата на одного члена семьи составляет до одной тысячи рублей в месяц и не должна превышать 6 тысяч рублей в календарном году", — отметила первый зампред.

В случае возникновения трудной жизненной ситуации или кризисной ситуации (повреждение жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров) жители Подмосковья могут обратиться за экстренной социальной помощью. В текущем году экстренную соцпомощь получили свыше 21 тысячи жителей региона.