Уборочная в Подмосковье начнется на две недели позже обычных сроков

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сбор урожая в Подмосковье начнется на две недели позже обычных сроков, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"Уборка зерновых культур в Московской области также начнется позже положенного, но сократится по срокам", — сказал он после осмотра полей в городском округе Серебряные Пруды.

В пресс-службе регионального Минсельхозпрода пояснили, что с этого визита начались рабочие поездки министра по территориям Подмосковья с целью оценить объемы будущего урожая. Выбор южного муниципалитета для первой поездки вызван тем, что на этих территориях урожай традиционно начинают собирать раньше, чем в других районах области, уточнили в пресс-службе министерства.

Вероятное сокращение сроков уборки зерновых культур министр объяснил покупкой новой техники. "15 новых зерноуборочных комбайнов "Акрос" приобрели наши хозяйства. Поэтому срок сбора урожая будет значительно сокращен", — считает Разин.

Ранее владельцы фермерских и крестьянских хозяйств Подмосковья жаловались региональному министру на угрозу потери урожая из-за холодного и дождливого лета. Режим ЧС в Подмосковье было решено не объявлять, сосредоточившись на дополнительных мерах поддержки аграриям региона.

"Во-первых, это несвязанная поддержка на гектар. Во-вторых, с этого года у нас семеноводческим хозяйствам существенно увеличена сумма субсидий — в десятки раз по сравнению с предыдущими годами. Если говорить об инвестициях, то после ввода в эксплуатацию владельцы овощехранилищ или тепличных хозяйств могут рассчитывать на возмещение прямых капитальных затрат в размере не менее 20 процентов от объема инвестиций. Это тоже достаточно стимулирующая мера поддержки, которая находит своего адресата", — сказал Разин.