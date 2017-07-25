В подмосковных ООПТ установят свыше 3,7 тысячи информационных щитов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Специалисты изготовят свыше 3,7 тысячи информационных щитов в Московской области, после чего их установят по границам всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до конца осени, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Министерство объявило аукцион на изготовление и размещение информационных щитов — так называемых аншлагов, которые будут установлены на границах ООПТ Подмосковья. По условиям контракта, аншлаги должны быть установлены до конца ноября 2017 года.

"Всего должно быть изготовлено 3,75 тысячи щитов, их установят по границам всех ООПТ региона, в местах наиболее подверженных негативному антропогенному воздействию. На каждом аншлаге будет наглядно воспроизведена текстовая информация с названием ООПТ, перечнем запрещенных на охраняемой территории видов деятельности (с иллюстрациями), а также схема природной зоны", — сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он добавил, что также утвержден фон аншлагов: белый, желтый, красный или зеленый. Щит должен гармонировать с природным фоном, но не сливаться с ним.

"Подавляющее число нарушений охранного режима в ООПТ связано с тем, что люди просто не знают, что здесь расположен заказник или памятник природы. Аншлаги устанавливаются именно с целью информирования граждан о местонахождении ООПТ и запрещенных видах деятельности. Вместе с тем, они помогут инспекторам проводить надзорные мероприятия, поскольку нарушителям труднее будет отговориться незнанием", — добавил Коган.

По его словам, в подавляющем большинстве заказников режим особой охраны подразумевает запрет на передвижение транспорта вне дорог общего пользования, разведение костров и обустройство туристических стоянок. Это наиболее часто встречающиеся нарушения, за которые предусмотрены административные штрафы на граждан в размере 3-4 тысяч рублей, на должностных лиц — 15-20 тысяч рублей, на юридических лиц — 300-500 тысяч рублей. Во всех случаях инспекторы эконадзора вправе конфисковать орудия совершения нарушения.