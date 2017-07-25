В Подмосковье обнаружили самого длинного в мире слизня

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Чрезвычайно редкий вид наземных моллюсков — черно-синий слизень обнаружен в Можайском районе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Черно-синий слизень — самый длинный в мире среди представителей этого семейства. В ползущем состоянии он может достигать длины 30 сантиметров. Местообитание моллюска впервые зафиксировано на территории государственного природного заказника "Люльковский" в Можайском районе", — сообщил министр экологии и региона Александр Коган.

Как отмечают биологи, черно-синий слизень, в отличие от других слизней и улиток, не вредит сельскохозяйственным культурам, поскольку редко покидает лесные массивы. Моллюск питается палой листвой и грибами. Специалисты считают его индикатором малонарушенных лесных сообществ.

Как отметил Коган, благодаря особой охране численность черно-синего слизня остается стабильной, что является еще одним свидетельством благополучного состояния старовозрастных елово-широколиственных лесов Подмосковья.

"Чаще всего слизни уничтожаются людьми из-за неприязненного отношения к их виду, поэтому необходимо чаще разъяснять населению безвредность этого моллюска и его ценность для лесных экосистем", — отметил министр.