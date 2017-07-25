В подмосковном Чехове объявили карантин по бешенству животных

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Карантин по бешенству животных из-за вспышки заболевания в деревне Солнышково объявили в подмосковном городском округе Чехов, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Установить с даты подписания настоявшего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Солнышково городского округа Чехов", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правительства Московской области.

Кроме того, карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны установлен на территории городского округа Чехов от западной границы деревни Панино до западной границы деревни Бершово, далее на юг вдоль границы городского округа Чехов до южной границы деревни Волосово и далее до западной границы деревни Панино.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.