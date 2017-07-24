В Подмосковье появятся новые парки и маршруты для туристов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Проекты новых общественных пространств Московской области и маршрутов для туристов к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, уже готовы. Об этом рассказал главный архитектор Подмосковья Михаил Хайкин на форуме в Краснодаре, сообщил телеканал "360".

Благоустройство территорий и создание новых общественных пространств в Московском регионе началось с 2015 года. В 2017 году в проекте принимают участие свыше 25 муниципалитетов и порядка 50 общественных территорий.

Михаил Хайкин рассказал, что в программу входят благоустройство маршрутов, которые охватывают объекты ФИФА и создание пеших туристических маршрутов. По словам архитектора, проекты завершены, сейчас будут проходить конкурсные процедуры.

За 2017 год будет проведена реконструкция больших площадей в городах области. Новые общественные центры будут созданы в Одинцове и Домодедове. В Орехово-Зуеве появится парк.

Все работы производятся по поручению губернатора Андрея Воробьева. Проект поддерживают партия "Единая Россия" и министерство строительства и ЖКХ России.

Михаил Хайкин заявил, что перед чемпионатом мира по футболу глобальная реконструкция пройдет Коломне, Сергиеве Посаде и Клину.

"В Коломне планируется большой туристический маршрут к ЧМ по футболу. Наши туристические центры — Сергиев Посад, Коломна и Клин ждет масштабная реконструкция. В Коломне будет создано два маршрута так, чтобы турист мог приехать к ж/д станции и уже от станции пройтись по таким основным точкам города, как музейные пространства и памятники. В Коломне будут созданы велопарковки, пешеходные связи, парковые территории, скверы. Проект в Клину будет называться "Клин звучит", — сообщил Михаил Хайкин.

Проект по благоустройству учитывает пожелания жителей. Опросы проводили с 2016 года.