В Подмосковье снизилось число убийств

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Количество убийств снизилось втрое в Московской области за 10 лет, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В ведомстве добавили, что в регионе по-прежнему сохраняется высокий уровень преступности. В течение последних лет Подмосковье лидирует среди регионов по этому показателю. По мнению правоохранителей, основные причины этого — высокая миграция и плотность населения, а также близость к Москве.

Большинство убийств происходит во время бытовых ссор и в состоянии алкогольного опьянения, а также из корыстных соображений. Одна четвертая часть убийств совершается мигрантами.