Подмосковье примет чемпионат России по пожарно-спасательному спорту

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сборные из 16 регионов Российской Федерации примут участие в XXVI чемпионате МЧС России и первенстве России по пожарно-спасательному спорту в подмосковном Подольске с 26 по 30 июля, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С 26 по 30 июля 2017 года в Подмосковье пройдет XXVI чемпионат МЧС России и первенство России по пожарно-спасательному спорту. Соревнования будут проведены на базе учебного центра Федеральной противопожарной службы по Московской области в Подольске", — приводятся в материале слова Пестова.

По данным пресс-службы, в чемпионате примут участие сборные из 16 регионов России. Это республики Татарстан, Удмуртия и Крым, города Санкт-Петербург и Москва, Московская, Кировская, Нижегородская, Челябинская, Ульяновская, Омская и Саратовская области, Пермский, Приморский и Ставропольский края, Ханты-Мансийский автономный округ.

Как отмечается в материале, в рамках чемпионата спасатели будут демонстрировать боевое развёртывание, подниматься по штурмовой лестнице, преодолевать полосу препятствий, участвовать в пожарной эстафете.

"Сборная Московской области — действующий чемпион России по пожарно-прикладному спорту. В июле 2016 года команда Подмосковья стала лучшей на XXV Чемпионате России в Саратове. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений, работающих на территории Московской области, постоянно повышают не только свои спортивные навыки, но и профессиональный уровень", — подчеркнул Пестов.

По его словам, благодаря этому в регионе ежегодно улучшаются показатели, характеризующие ситуацию с техногенными и природными пожарами — снижается их общее количество, наносимый возгораниями ущерб, и, что самое главное, удаётся сохранять жизни людей, постоянно снижая количество погибших во время пожаров.