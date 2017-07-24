В Клинском районе создадут более 1,2 тысячи парковочных мест до конца года

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. До конца года на территории Клинского района дополнительно создадут свыше 1,2 тысячи машино-мест, с местными жителями согласовали новые схемы организации движения, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

"В настоящее время уже идут работы по созданию 652 машино-мест в дворовых территориях. Еще 170 парковочных мест будет создано в рамках муниципальной программы благоустройства в городском поселении Клин. Подготовлена дополнительная заявка в региональный Минтранс на создание еще 397 машино-мест за счет субсидий из дорожного фонда Московской области. Таким образом, до конца строительного сезона планируется создать 1219 машино-мест", — сообщила глава Клинского района Алена Сокольская.

Речь идет о создании дополнительных парковок во дворах, где ощущается нехватка парковочного пространства, и где жители привыкли оставлять свой личных транспорт. В данный момент работы ведутся в дворовых территориях улицы 23-го Октября, Чайковского, 67, Гагарина, 4 и Красная 4/6.

Также парковки будут обустраиваться в местах общего пользования, у социально значимых объектов. Например, парковка у детского реабилитационного центра "Радуга" в микрорайоне Чепель, в Сквере Города Воинской Доблести.

Схемы организации движения были предварительно согласованы с жителями. Там, где организация парковок потребует удаления зеленых насаждений — будут проведены компенсационные высадки растительности.

Все работы в дворовых территориях будут завершены до 30 сентября, а по организации парковок в местах общего пользования — до 1 ноября текущего года.