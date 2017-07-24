В центры здоровья Подмосковья за полгода обратились свыше 46 тысяч человек

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 46 тысяч человек обратились первично в центры здоровья Подмосковья за первое полугодие текущего года, обследования в этих центрах можно пройти бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"За шесть месяцев 2017 года в центры здоровья Подмосковья первично обратились 46095 человек, в том числе 9453 ребенка", — сообщила Забралова.

В Московской области работают 26 центров здоровья для взрослых и восемь для детей. Обследование в центрах здоровья бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

"Врач оценивает состояние здоровья с помощью диагностического оборудования. При центрах действуют школы здоровья, где можно прослушать курс лекций о профилактике различных болезней, правилах рационального питания. За шесть месяцев 2017 года в них обучилось 34,5 тысячи человек", — отметила первый зампред.

В Подмосковье также работают пять передвижных медицинских комплексов, в которых можно пройти те же обследования, что и в стационарных центрах здоровья. За шесть месяцев в Подмосковье с их помощью обследовано более 2,1 тысячи жителей сельской местности и работников предприятий.