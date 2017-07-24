В Королеве лицей на 550 мест готов к вводу в строй

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новый лицей на 550 учеников подготовили к вводу в эксплуатацию в подмосковном Королеве, на прилегающей территории расположен стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"После завершения итоговой проверки, лицею №19, расположенному на улице Гайдара в городском округе Королев, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", — говорится в сообщении.

По словам начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Руслана Тагиева, лицей готов к вводу в эксплуатацию. Образовательное учреждение соответствует современным стандартам, рассчитано на 550 учащихся. Площадь объекта составляет 18,39 тысячи квадратных метров.

В четырехэтажном здании лицея предусмотрено разделение помещений на два отдельных блока — начальной и школы основных ступеней. Оборудовано 22 класса, обустроены лабораторные и методические кабинеты, мастерские для трудового обучения, спортивный, актовый и хореографический залы, столовая, библиотека с медиатекой, медпункт, административные помещения.

"На прилегающей территории имеется стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками, установлены детские игровые комплексы, выполнено озеленение", — добавляется в сообщении.