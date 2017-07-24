Ежемесячную компенсацию в Подмосковье получают около 63 тысяч пенсионеров

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Власти Московской области обеспечивают ежемесячной выплатой в размере 700 рублей 62823 подмосковных пенсионера, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Указанная мера социальной поддержки была установлена в Подмосковье в 2016 году. Оформить выплату могут одиноко проживающие пожилые люди в возрасте от 70 лет и семьи из пенсионеров, если одному из них исполнилось 70 лет, а доход каждого не превышает двух прожиточных минимумов пенсионера (16,8 тысячи рублей).

"За 2016 год подмосковным пенсионерам выплатили ежемесячную компенсацию в размере 700 рублей на общую сумму 571 миллион рублей. Для ее оформления пенсионер обращается со справкой о доходах в орган соцзащиты по месту жительства", — пояснила Забралова.

Ранее выплата назначалась на шесть месяцев, по истечении которых необходимо заново представлять документы. Были внесены изменения в региональное законодательство и сейчас выплату назначают на год, добавила она.

"В настоящее время социальную поддержку за счет средств федерального, областного бюджетов получают более 2,4 миллиона жителей Подмосковья", — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.