Минкультуры Подмосковья организует серию инфотуров по области

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство культуры Московской области запланировало провести серию информационно-ознакомительных туров по Сергиеву Посаду, Коломне, Зарайску, Истре и Дмитрову, инфотуры проводятся в целях продвижения туристского потенциала Подмосковья, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

По словам директора МБУ "Центр развития туризма, инфраструктуры и инвестиций Зарайского городского округа" Елизаветы Печенкиной, 29 июля планируется инфотур с туроператорами от министерства культуры Московской области в составе 40 человек — Намечено посещение музея "Зарайский кремль", а также посещение скачек — это первый такой турнир на кубок главы Зарайска.

"Далее мы посещаем крупнейшее мероприятие не только области, а России — "Зарайский ратный сбор". <…> Программа довольно разнообразная, в прошлые годы он проходил на территории Зарайского кремля, но так как очень много посетителей, было принято решение этот фестиваль провести на территории городского округа в деревне Карманово", — отметила Печенкина.