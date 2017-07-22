Власти Подмосковья окажут поддержку молодежным проектам

ЕГОРЬЕВСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 22 июля – РИА Новости. Поддержку и организацию личных встреч с профильными министрами регионального правительства обещал губернатор Московской области Андрей Воробьев авторам самых интересных проектов форума "Я – гражданин Подмосковья".

В частности, информационная поддержка обещана проекту тактильной 3d-печати для слепых, автору банка данных общедомовых приборов учета и инициатору фестиваля робототехники. Организаторам сервиса удаленной компьютерной помощи губернатор предложил создать рабочие места в многофункциональных центрах "Мои документы".

"В Московской области есть огромный запрос на обучение пользования личным кабинетом, сайтом госуслуг, удаленной оплатой услуг ЖКХ. Мы сейчас ищем команду, представители которой получат место в МФЦ для обучения тех, кто приходит в монофункциональные центры. Нужно обучать людей пользоваться услугами дистанционно. Хотел бы предложить вашей команде не получить деньги, а заработать деньги. Если вы в этом заинтересованы, могу вам организовать встречу с профильным министром (государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, прим. ред.) Максутом Шадаевым ", – сказал Воробьев в ходе общения с активом молодежного форума, которое состоялось в последний день работы молодежного слета.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева со своей стороны обещала поддержку самых интересных проектов форума. "Думаю, что мы найдем возможность поддержать проекты не только в рамках Подмосковья, но и на территории России. Авторы проектов нам передадут более полные презентации, и осенью мы уже сможем их поддержать", – сказала журналистам Чупшева.

Молодежный слет в формате палаточного лагеря "Я – гражданин Подмосковья" проходит в Егорьевске в пятый раз. В этом году в программу введен новый формат коммуникации с молодежью в виде квестов и дополнительная "нулевая" смена для молодежных лидеров прошлых лет. Фундамент форума — образовательные встречи с представителями власти, общественных организаций и органов местного самоуправления. Задача — помочь молодежи самореализоваться.