ЕГОРЬЕВСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 22 июля – РИА Новости. Фестиваль роботов может пройти в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на молодежном форуме "Я – гражданин Подмосковья".

Команде из Одинцова, презентовавшей на форуме благотворительный проект сети ЦМИТов (центров молодежного инновационного творчества) и просившей помощи в организации фестиваля роботов в Подмосковье, губернатор пообещал содействие в организации мероприятия.

"Я с удовольствием поддержу ваш проект, такой фестиваль робототехники нужен, нам обязательно нужно реализовать этот проект. Если мы будем первыми, кто сделает такой фестиваль роботов в Подмосковье, я думаю, это будет хорошая полезная деятельность для многих-многих школьников", – сказал Воробьев после презентации проекта.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заявила, что АСИ готово выступить партнером фестиваля робототехники. "Вовлечение детей в научно-техническое творчество для нас является стратегической задачей. Мы договорились с губернатором вместе поддерживать фестиваль, АСИ готово выступить партнером", – сообщила Чупшева журналистам после презентации проектов.

Молодежный слет в формате палаточного лагеря "Я – гражданин Подмосковья" проходит в Егорьевске в пятый раз. В этом году в программу введен новый формат коммуникации с молодежью в виде квестов и дополнительная "нулевая" смена для молодежных лидеров прошлых лет. Фундамент форума — образовательные встречи с представителями власти, общественных организаций и органов местного самоуправления. Задача — помочь молодежи самореализоваться.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций, за время работы форума его посетили порядка 9 тысяч человек. В рамках форума прошло несколько смен: "Лидерство", "Творчество и медиа", "Предпринимательство и инновации", "Студенчество и молодые политики", "Экология, спорт и патриотика". По каждому из направлений были организованы мастер-классы, семинары и лекции, обмен опытом с экспертами, добившимся успеха в своей сфере. Среди спикеров, выступавших на форуме: генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, музыкант Игорь Бутман, телеведущий Сергей Тугушев, хореограф Марио Форелли, депутат Госдумы Александр Карелин, футболист Роман Широков – всего порядка 350 лекторов, экспертов и гостей.