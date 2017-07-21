В Подмосковье начинается масштабный мониторинг нестационарной торговли

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Инициатором проекта выступило региональное Министерство потребительского рынка.
Начиная с 24 июля в Московской области будет производиться мониторинг розничной нестационарной торговли. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.
Это новый проект Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, в котором также примет участие общероссийская общественная организация "Офицеры России".
Проверка затронет в первую очередь незаконные сезонные "лотки", палатки и бахчевые развалы.
"Для нас важно все — от наличия сертификатов на продукцию и до включения мест нестационарной торговли в соответствующую Схему НТО. Нестационарная торговля должна быть безопасной!" — заявил Владимир Посаженников, министр потребительского рынка и услуг Московской области.
Посаженников также сообщил, что для представителей общества "Офицеры России" будут проводиться обучающие семинары и тренинги по повышению правовой грамотности.
1 августа будут подведены первые итоги. Мониторинг нестационарной розничной торговли по своему масштабу может сравниться с проектом "Алкоконтроль". Мониторинг охватит все муниципалитеты. Мониторинги будут усилены в период наибольшей незаконной торговли – в августе и сентябре.