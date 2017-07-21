В подмосковных Люберцах откроется первая инженерная школа

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Учреждение начнет работу 1 сентября на базе средней общеобразовательной школы № 6.

Первая инженерная школа откроется в подмосковных Люберцах на базе средней общеобразовательной школы № 6 в сентябре, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Люберцы.

В рамках школы преподаватели НИТУ "МИСиС" и МАДИ будут проводить дополнительные занятия для учеников старших классов. Им предоставят возможность посещать высокотехнологичные предприятия страны. По словам главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, организаторы проекта преследуют несколько целей: подтянуть заинтересованных страшеклассников к сдаче ЕГЭ и обеспечить высокий уровень подготовки к поступлению в технические вузы.

"Мы ставим перед собой несколько задач: найти заинтересованных школьников, дать им необходимые знания по физике, математике, информатике, которые позволят получить высокие баллы на ЕГЭ, обеспечить высокий уровень технологической и информационно-математической подготовки выпускников, достаточный для поступления в технические вузы", — пояснил Владимир Ружицкий, глава городского округа Люберцы.

Помимо математической подготовки старшеклассников, большое внимание будет уделяться и дополнительному образованию.

"Школьникам доступен широкий спектр дополнительных образовательных услуг по художественной, физкультурно-спортивной, технической, естественнонаучной и социально-педагогической направленности", — сказал Владимир Ружицкий.

Глава округа подчеркнул, что создание школы происходит в соответствии с посланием президента по формированию у обучающихся осознанного стремления к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля.