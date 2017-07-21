Московскую область в 2017 году посетят 14 миллионов туристов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Число гостей региона за последние три года увеличилось на четыре миллиона.

В 2017 году власти Московской области ожидают, что Подмосковье посетят 14 миллионов туристов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На заседании по вопросам развития внутреннего и въездного туризма в субъектах России Центрального федерального округа обсуждались меры по восстановлению туристического маршрута "Золотое кольцо" в современном формате. Присутствовали губернаторы практически всех областей России.

"В 2017 году мы ожидаем в Московской области 14 миллионов туристов", — сообщил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Воробьев также заявил, что количество туристов в Подмосковье за последние три года увеличилось на четыре миллиона.

По словам министра культуры и отдыха Московской области Оксаны Косаревой, Подмосковье стало лидером среди регионов России по развитию туризма.