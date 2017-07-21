У стен Зарайского кремля начался новый археологический сезон

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В рамках комплексной научной реставрации Зарайского кремля специалисты приступили к раскопкам, экспедиция продлится несколько месяцев, к археологическим изысканиям привлечены также студенты и волонтеры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"Зарайская экспедиция Института археологии РАН возобновила раскопки на Зарайской стоянке — памятнике эпохи верхнего палеолита. В этом сезоне археологические исследования ведутся в рамках комплексной научной реставрации Зарайского кремля, на территории которого вдоль западной стены и заложен раскоп", — говорится в сообщении.

Министр культуры Московской области Оксана Косарева пояснила, что в прошлом году в ходе земляных работ по устройству архитектурной подсветки археологические наблюдения зафиксировали в траншеях возле проездной Егорьевской и наугольной Караульной башен наличие насыщенного культурного слоя возрастом не менее 20 тысяч лет. Именно его ученые и собираются тщательно изучить на участке площадью 40 квадратных метров.

Название Зарайск Е получил обнаруженный новый пункт Зарайской стоянки. Ранее за пределами кремлевских стен было выявлено четыре памятника, обозначенных начальными буквами латинского алфавита от А до D. Эти поселения существовали в период от 23 до 16 тысяч лет назад. На сегодняшний день Зарайская стоянка — древнейшее место обитания людей в Подмосковье.

Экспедиция продлится несколько месяцев, к археологическим изысканиям привлечены также студенты и волонтеры. Многочисленные находки предыдущих сезонов хранятся в государственном музее-заповеднике "Зарайский кремль".