40 подмосковных аграриев несут убытки из-за плохой погоды

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В настоящий момент власти Московской области рассматривают различные варианты поддержки фермеров.

В Московской области ввиду холодного лета 40 агрокомпаний несут финансовые потери. Об этом сообщил телеканал "360".

"Порядка 40 хозяйств у нас понесли финансовые потери из-за сложных погодных условий", — сообщил Андрей Разин, министр сельского хозяйства Московской области.

Он также добавил, что почти четыре тысячи озимых зерновых культур практически погибли. Сейчас власти региона продумывают варианты поддержки аграриев.

На сегодняшний день, некоторые хозяйства в сфере агропромышленного комплекса начали сбор урожая ранних овощей. Активные же работы по сбору урожая запланированы после 20 августа.