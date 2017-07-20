Жириновский лично поможет собрать урожай клубники в Подмосковье

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР приедет в Совхоз имени Ленина на сбор клубники 26 июля.

Владимир Жириновский вместе с депутатами Государственной думы и активистами московского отделения ЛДПР приедет на сбор клубники в подмосковный Совхоз имени Ленина 26 июля. Об этом сообщил телеканал "360".

Глава Либерально-демократической партии назвал помощь подмосковному совхозу важной, подчеркнув, что необходимо оказывать поддержку отечественному производителю.

К тому же импортная клубника зачастую безвкусная или в ней много нитратов. Ведь эта ягода, как и черешня, быстро впитывает в себя химикаты. А вот клубника из Совхоза имени Ленина имеет славу качественной и вкусной ягоды. Тем более что традиционно все сборщики ягод получают десятую часть от урожая бесплатно.