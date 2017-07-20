В Подмосковье многодетным семьям компенсировали более 640 млн рублей за ЖКУ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Многодетным семьям Подмосковья выплатили компенсацию в размере свыше 645 миллионов рублей за оплату коммунальных услуг в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

На сегодняшний день в регионе проживает более 53 тысяч многодетных семей.

"В 2017 году в Подмосковье многодетные семьи получили компенсацию за оплату коммунальных услуг на общую сумму более 645 миллионов рублей", — сказала Забралова.

Она добавила, что в Подмосковье установлено около 30 мер социальной поддержки многодетным. Эти семьи получают меры поддержки за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Часть из них предоставляются без учета среднедушевого дохода в семье, другие — независимо от него.

К примеру, среди мер соцподдержки многодетным — предоставление земельных участков, компенсация стоимости путевки в оздоровительные лагеря, льгота по уплате транспортного налога, бесплатный проезд в общественном транспорте для детей и студентов очных отделений, в семьях с детьми до 6 лет и бесплатный проезд одного из родителей.

"В настоящее время в Подмосковье земельными участками обеспечено 19 153 многодетных семей", — заключается в сообщении.