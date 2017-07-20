В Подмосковье выросла популяция краснокнижных горлиц

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Увеличение количества особей горлиц обыкновенной (семейство голубиных), которая включена в основной список Красной книги, зафиксировали в Московской области, в районах их обитания проектируются несколько особо охраняемых природных территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В рамках мониторинга редких видов флоры и фауны, который проводится по заказу Минэкологии Московской области, биологи сделали несколько важных открытий в южных районах.

"Удалось установить увеличение количества особей горлицы обыкновенной, которая в прошлом году была включена в основной список Красной книги со статусом 2 категории (вид, сокращающийся в численности). Еще недавно встречи этого вида голубиных птиц на территории Московской области были единичны, но при этом вид не имел охранного статуса", — сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

По его словам, на сегодняшний день в районах обитания горлицы проектируется несколько особо охраняемых природных территорий, что будет способствовать дальнейшему росту численности этого редкого вида голубиных.

Подтверждено обитание в полях и на лугах южного Подмосковья птиц степных сообществ — перепела и куропатки. Как сообщили ученые, численность особей этих охотничьих видов немногочисленна, но стабильна. Перепел и куропатка внесены в список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.