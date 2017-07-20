Госадмтехнадзор ликвидировал мусорные свалки в Воскресенском районе

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На территории Воскресенского района Московской области ликвидировали свалки мусора общим объемом более 760 кубометров, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

По словам главы надзорного ведомства Татьяны Витушевой, сотрудники территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области обнаружили за неделю в Воскресенском муниципальном районе три свалки на объектах ГБУ МО "Мосавтодор". Общий объем мусора составил более 70 кубометров. После принятия мер со стороны инспекторов службы все три свалки были срочно ликвидированы.

"За полугодие на территории Воскресенского района инспекторами Госадмтехнадзора выявлено 38 свалок и очаговых навалов коммунального мусора общим объемом более 760 кубометров. Весь мусор ликвидирован", — сказала Витушева.

Она добавила, что, выявляя подобные нарушения, инспекторский состав Госадмтехнадзора стремится оперативно добиться активных действий со стороны ответственных за содержание территорий, чтобы регион был комфортным для проживания.