Инвесторы вкладывают в агросектор Подмосковья 30 млрд рублей ежегодно

СТУПИНСКИЙ РАЙОН (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 июл — РИА Новости. Уровень инвестиций в сельское хозяйство Подмосковья составляет порядка 30 миллиардов рублей ежегодно, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев на первом форуме агротехнологий "Подмосковье-2017".

"Несмотря на экономическую турбулентность, с 2014 года сохраняется уровень инвестиций в сельское хозяйство Подмосковья — порядка 30 миллиардов рублей ежегодно", — сказал Буцаев журналистам после осмотра выставки сельскохозяйственной техники, проходившей в рамках форума.

Министр уточнил, что крупнейшим инвестором в агросектор Московской области является вьетнамская компания ТН True Milk, которая построит в Наро-Фоминском районе предприятие полного цикла по производству и переработке молока. Инвестиции этого производителя в экономику региона составят порядка 5-6 миллиардов рублей.

По словам Буцаева, наибольшей популярностью у инвесторов пользуются три направления: молочная отрасль, строительство теплиц и растениеводство.

Первая выставка агротехнологий "Подмосковье-2017" открылась в Ступинском районе Подмосковья. В рамках форума пройдет выставка производителей агропромышленной продукции и конкурс механизаторов. По оценкам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, в форуме примут участие порядка 1,7 тысячи человек.