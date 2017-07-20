Подмосковные земли сельхозназначения вернут в оборот к 2020 году

СТУПИНСКИЙ РАЙОН (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 июл – РИА Недвижимость. Вернуть все подмосковные земли сельхозназначения в оборот планируется в ближайшие три года, сообщил в четверг журналистам зампред правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

"Мы планируем в ближайшие три года завершить программу ввода земель сельхозназначения в оборот. По программе губернатора каждые три года необходимо вводить 60 гектаров каждый год. У нас остались наиболее "тяжелые" земельные участки – серьезно залесенные, но мы постараемся сохранить темпы ввода", – сказал он после осмотра выставки форума агротехнологий "Подмосковье-2017".

Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье необходимо вовлечь в сельхозоборот порядка 170-180 гектаров земли.

Первый форум агротехнологий "Подмосковье-2017" открылся в Ступинском районе Подмосковья. В рамках форума пройдет выставка производителей агропромышленной продукции и конкурс механизаторов. По оценкам министра сельского хозяйства и продовольствия области Андрея Разина, в форуме примут участие порядка 1,7 тысячи человек.