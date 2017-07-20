В Подмосковье решают вопрос о компенсации фермерам стоимости агротехники

СТУПИНСКИЙ РАЙОН (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не исключает, что к сентябрю подмосковные власти решат вопрос о компенсации затрат фермерам на покупку сельскохозяйственной техники.

"Мы посчитаем, какое количество средств подмосковных мы можем дать для компенсации на покупку той или иной техники нашим аграриями… В сентябре мы уже будем иметь представление по выделению компенсаций", — сказал журналистам Воробьев.

В четверг глава Подмосковья открыл традиционный "День поля" и дал старт соревнованию пахарей в поле вблизи сельского поселения Леонтьево городского округа Ступино.

Воробьев также отметил, что региональные власти заинтересованы в увеличении производства молока, обрабатываемых площадей и заготовке кормов.