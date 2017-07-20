В Подмосковье свыше 700 медработников и врачей обеспечили жильем

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жилье с начала года получили более 700 подмосковных медработников и врачей, нуждающимся предоставляют комнату или квартиру, либо компенсируют затраты на аренду, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В 2017 году в Подмосковье жильем обеспечено 755 врачей и медработников среднего звена", — сообщила Забралова.

В прошлом году в Московской области жилищные условия улучшили 1 036 врачей и медработников среднего звена.

"Нуждающимся в улучшении жилищных условий медработникам могут предоставить комнату или квартиру либо компенсировать затраты на аренду. В этом году городские округа Подольск, Лобня, Ленинский район показали хорошие результаты в обеспечении жильем медицинских работников", — сказала Забралова.

Кроме этого, в текущем году в регионе дважды повышается зарплата врачей, среднего и младшего медперсонала.

Ранее пресс-служба Забраловой сообщила, что обеспечение жильем врачей и среднего медицинского персонала — одна из мер по привлечению и поддержке работников сферы здравоохранения. В 2015 году в Подмосковье служебным жильем обеспечены более 600 врачей и медработников среднего звена.