Режим ЧС из-за вероятного снижения урожая вводить в Подмосковье не будут

СТУПИНСКИЙ РАЙОН (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за негативного влияния дождливой и прохладной погоды на урожай вводить в Подмосковье не будут, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы не будем вводить режим чрезвычайной ситуации по погодным условиям. Нет для этого предпосылок. Есть сложная ситуация — ее мы констатируем. Существуют разные формы поддержки, и мы дадим знать фермерам — чем и как мы сможем им помочь", — сказал Воробьев журналистам после совещания с аграриями по текущим вопросам в отраслях агропромышленного комплекса Московской области, которое проходило в рамках форума "Подмосковье-2017".

Воробьев отметил, что на совещании шла речь о возможных последствиях дождливого и холодного лета. "Аграрии говорили о снижении урожайности и, как следствии, ухудшении экономических показателей. Будем думать вместе с федеральным Минсельхозом как помочь, как не оставить в трудной ситуации тех, кто вложил деньги в землю, в различные культуры", — сказал губернатор.

Первая выставка агротехнологий "Подмосковье-2017" открылась в Ступинском районе Подмосковья. В рамках форума пройдет выставка производителей агропромышленной продукции и конкурс механизаторов. По оценкам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, в форуме примут участие порядка 1,7 тысячи человек.