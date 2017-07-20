В Подмосковье с начала года построили четыре тысячи машино-мест

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На территории Московской области с начала года появилось 4 тысячи новых машино-мест, еще 20 тысяч находятся в стадии завершения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области продолжаются работы по обустройству дополнительных парковочных мест и ликвидации дефицита парковок в муниципалитетах. Больше всего парковочных мест на данный момент обустроено в подмосковных Химках — 1,3 тысячи мест, в работе находятся еще — 1,3 тысячи. Всего в городском округе в этом году будет создано более 9 тысяч машиномест", — сообщил министр транспорта региона Игорь Тресков.

По его словам, в Балашихе завершили работы по обустройству парковочного пространства на 500 мест, в Щелковском районе на 378, в Лыткарине и Лобне еще 332 и 216 соответственно.

Кроме того, в ближайшее время планируется приступить к работам по организации более чем 40 тысяч парковочных мест. Конкурсные процедуры на проведение работ уже объявлены в Солнечногорском, Ленинском, Одинцовском, Раменском районах и городском округе Подольск.

Парковки формируются как на улично-дорожной сети, так и на придомовых территориях. Всего в Московской области в текущем году планируют создать свыше 1,8 тысячи парковок на более чем 70 тысяч машино-мест, из них около 60 тысяч — во дворах с привлечением субсидий из регионального дорожного фонда.