На премию "Наше Подмосковье" претендуют более 2 тысяч проектов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В текущем году на соискание губернаторской премии "Наше Подмосковье" отправили свыше 2 тысяч заявок на тему ЖКХ и благоустройства, победителей определят в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"На соискание губернаторской премии "Наше Подмосковье" по темам "Благоустройство придомовых территорий", "ЖКХ", "Обустройство и развитие зон отдыха" поступило 2017 заявок. Прием заявок окончен, победители будут названы в ноябре", — отметил Пестов.

Согласно регламенту, в конкурсе принимают участие реализованные или реализуемые в настоящее время проекты. Жители представили на суд конкурсной комиссии изготовленные своими силами детские площадки, клумбы, лесные и парковые беседки, разукрашенные стены подъездов и многие другие инициативы. Все заявки находятся в открытом доступе на сайте премии наше-подмосковье.рф

"Губернаторская премия "Наше Подмосковье" не только поощряет авторов наиболее удачных проектов, но позволяет транслировать их положительный опыт на весь регион", — подчеркнул Пестов.

Премия "Наше Подмосковье" была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. В 2017 году количество проектов, представленных на соискание премии в различных номинациях, возросло более чем в два раза относительно 2016 года — с 36 тысяч до 74 тысяч. Также увеличилось и количество проектов на тему ЖКХ — с полутора до двух тысяч.