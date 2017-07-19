Детям-сиротам в Подмосковье выделили дополнительные средства на жилье

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Власти Московской области выделили еще 240 миллионов рублей детям-сиротам на приобретение квартир.

Из бюджета Подмосковья выделено дополнительно 240 миллионов рублей детям-сиротам на покупку квартир. Всего на приобретение жилья будет выделено более 1,9 миллиарда рублей в этом году, передал телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства области Ольги Забраловой.

Сейчас в Подмосковье в списке на получение жилья стоят 2,1 тысячи сирот. Дети, достигшие 14 лет, также включены в список. Новые квартиры им предоставят после 18 лет.

"Число сирот, которые получат жилье в Подмосковье в 2017 году, увеличилось на 81 человека. Всего квартирами обеспечат 762 сироты в 64 муниципалитетах региона. С начала года жилье уже получили 312 сирот. Ребятам предоставляют благоустроенные квартиры, куда можно сразу переехать", — добавила Забралова.

В сообщении уточняется, что в прошлом году квартиры в Московской области получили 646 детей-сирот.