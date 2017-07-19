Подмосковный регион стал одним из самых привлекательных для инвесторов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. По последним рейтингам, Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности.

Московская область занимает высокую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности среди субъектов Российской Федерации. По большинству показателей область расположилась в первой тройке лидеров, об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра инвестиций и инноваций области Дениса Буцаева.

По его словам, Подмосковье — неизменный лидер и прочно удерживает топовую позицию в рейтингах. По основным показателям регион входит в топ-3 лидеров.

Буцаев также напомнил, что по общему комбинированному рейтингу инвестиционной привлекательности (АСИ) в 2017 году Подмосковье вошло в десятку лидеров, сразу поднявшись с 21 на 9 место.

Как сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, на прорыв в рейтинге повлияло повышение эффективности институтов для бизнеса в регионе, качество и доступность финансовых мер поддержки, а также качество и удовлетворенность трудовыми ресурсами.