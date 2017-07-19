Новый спорткомплекс в подмосковных Мытищах готов к открытию

МОСКВА, 19 июля — РИА Новости. Новый спортивно-оздоровительный комплекс в подмосковных Мытищах готов к открытию, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Подмосковья.

Спорткомплекс водноспортивной базы, построенный на территории городского округа Мытищи в деревне Новоалександрово, уже получил заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации, уточняется в пресс-релизе.

"Объект готов к вводу", – приводятся в нем слова начальника областного Главгосстройнадзора Руслана Тагиева.

В двухэтажном здании комплекса площадью 3,5 тысячи метров разместились тренажерный зал, бассейн, медпункт, раздевалки, душевые комнаты, актовый зал и административные помещения, указывается в сообщении.

Застройщиком объекта является ЗАО "Глобал капитал сервис", генподрядчиком – ООО "Адамант-строй", добавляется в пресс-релизе.