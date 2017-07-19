До 2025 года в Московской области создадут индустриальный парк "Жуковский"

МОСКВА, 19 июл- РИА Новости. В строительство индустриального парка "Жуковский" планируют вложить около 10 миллиардов рублей.

На Международном авиационно-космическом салоне состоялась презентация инвестпотенциала города Жуковский. Инвестиционный потенциал города состоит из кластера авиатехнологий, технико-внедренческой зоны, индустриального парка "Жуковский", технопарка ЦАГИ имени профессора Жуковского, а также аэропорта "Жуковский".

По словам коммерческого директора DARS Development Дмитрия Софронова, уже получено разрешение на газ и воду для обустройства инфраструктуры индустриального парка. Сроки реализации проекта намечены на 2017-2025 годы.

Инвестиции в строительство индустриального парка "Жуковский" составят порядка 10 миллиардов рублей. На территории парка будут расположены до 50 резидентов. Также проект позволит создать порядка пяти тысяч рабочих мест.