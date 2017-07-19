В Московской области ликвидировали треть нелегальных свалок

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. 31 незаконную свалку, нанесенную на карту проекта ОНФ, ликвидировали в регионе.

Треть незаконных свалок, которые нанесены на карту интерактивного проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка", ликвидировали на подмосковной территории, сообщил телеканал "360".

Министр экологии Московской области Александр Коган заметил, что по-прежнему отстают городской округ Истра, а также Солнечногорский и Раменский районы. В них из 22 двух свалок по совокупности убраны всего две. Более того, в 33 муниципальных образованиях еще не назначены ответственные лица за организацию работ.

На данный момент в Подмосковье ликвидирована 31 нелегальная свалка из 93, отмеченных на интерактивной карте Общероссийского народного фронта, созданной в рамках проекта "Генеральная уборка".

Сегодня все свалки ликвидированы в семи муниципальных образованиях Московской области: Мытищах, Королеве, Реутове, Шаховской, Жуковском, а также в Сергиево-Посадском и Коломенском районах.