Телеканал "360" вышел на новый уровень вещания

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С сегодняшнего дня телеканал "360" доступен в спутниковом пакете МТС.

Телеканал "360" можно теперь смотреть на всех спутниковых платформах — НТВ-плюс, Триколор, Орион-экспресс. С марта текущего года телеканал стал обязательным общедоступным, теперь он базируется на 21 кнопке. С 19 июля телеканал также доступен и в спутниковом пакете МТС.

На сегодняшний день аудитория "360" составляет 36 миллионов человек. Вещание телеканала помогают обеспечивать более 500 операторов кабельного и спутникового телевидения. Зрители смотрят телеканал в 123 городах РФ.

Спутниковое телевидение от МТС обеспечивает 99% покрытия на территории всей страны. Абонентам спутникового ТВ доступны телеканалы не только в HD-качестве, но и формате UltraHD.

Специалисты МТС утверждают, что включение телеканала "360" в спутниковый пакет стало необходимостью — канал крайне востребован у жителей Москвы и области. Телезрители отмечают интересные развлекательные программы и всегда актуальные новости.

Вещание телеканала доступно не только в крупных городах, но и в небольших дачных поселках. Для настройки спутникового ТВ от МТС потребуется телевизор, красная тарелка-антенна, приставка, которую можно взять в аренду, а также доступ к электросети и помощь специалиста для настройки антенны.