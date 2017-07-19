В Подмосковье проведут мониторинг розничных рынков

МОСКВА, 19 июля — РИА Новости. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области начало мониторинг розничных рынков Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили РИА Новости в министерстве, в ходе мониторинга, который стартовал сегодня, будет собрана и проанализирована информация о ценовой и ассортиментной политике.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, которого цитирует пресс-служба ведомства, отметил, что большая часть предпринимательского сообщества, занимающегося рыночной торговлей — как владельцы и управляющие рынками компании, так и обычные арендаторы торговых мест на рынках жалуются на снижение покупательского спроса.

"Наша задача — провести мониторинг того, как организована работа на рынках, как формируются ценовая политика и закупочная деятельность, на какой ассортимент делается ставка. Необходимо понимание, как рынки выстраивают отношения с фермерами, владельцами личных подсобных хозяйств", — пояснил министр цель инициативы.

По мнению Посаженникова, необходимо также выяснить возможности снижения издержек, либо повышения качества торговли на рынках с помощью формирования новых услуг, таких, например, как сбор заказа или доставка продукции на дом. Кроме того, для оценки трат жителей Московской области на рынках будет выведен средний чек, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе министерства уточнили, что на территории Московской области зарегистрировано 160 рынков.