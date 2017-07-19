В Подмосковье повысили класс пожарной опасности из-за потепления

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Третий класс пожарной опасности установили на территории Московской области из-за теплой погоды, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"В связи с солнечной теплой погодой 19 июля в ряде восточных и юго-восточных муниципальных образований региона установлен третий класс пожарной опасности (по пятибалльной шкале). В связи с этим в Подмосковье усилены профилактические меры для предотвращения природных пожаров", — сообщил Пестов.

В настоящее время на территории Московской области обстановка с природными пожарами спокойная, масштабных возгораний не наблюдается. Все небольшие возгорания ликвидируются оперативно и не наносят значительного ущерба.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Московской области ликвидировано 60 возгораний, это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда зафиксировали 142 возгорания. При этом практически все возгорания были зафиксированы в весенние месяцы — с начала лета в Подмосковье по причине прохладной и дождливой погоды природных пожаров не возникало.

Более высокий, третий класс пожарной опасности установлен на территории Орехово-Зуевского, Воскресенского, Раменского, Коломенского муниципальных районов, а также городских округов Домодедово, Озеры, Шатура, Егорьевск, Кашира, Луховицы, Серебряные Пруды, Ступино, Зарайск.

"В объединенную группировку сил и средств спасательных подразделений, обеспечивающих пожарную безопасность региона, входят 92 тысячи человек и около 10 тысяч единиц спецтехники. Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но и специалисты лесного хозяйства, подразделения МВД России, предприятия жизнеобеспечения, волонтеры и добровольцы", — подчеркнул Пестов.