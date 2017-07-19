Власти Подмосковья закупят роботизированные доильные системы для ферм

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Власти Московской области планируют закупить роботов для дойки коров в рамках модернизации старых молочных ферм, роботизированная система доения поспособствует повышению экономической эффективности, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщил, что в этом году запущена новая программа по модернизации старых молочных ферм. В том числе власти субсидируют приобретение современнейших роботов-дояров, чтобы заменить ручной труд на роботизированный. Они будут в этом году установлены на территории брошенных ферм в Московской области", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в настоящий момент в Московской области роботы-дояры используются в двух или трех хозяйствах.

"Роботизированная доильная система хорошо приспособлена к потребностям животных. В среднем коровы самостоятельно заходят к роботу на дойку три раза в день, при том, что операторы машинного доения, как правило, доят коров два раза. Также отмечается меньший травматизм у животных. И еще один момент — автодойка проводит ряд тестов и ведет "досье" на каждую корову, опознавая ее по датчику на ухе. Информация аккумулируется в базе данных, позволяя проводить дальнейшую аналитическую обработку. Тесты позволяют выявлять различные заболевания животных, в том числе, на ранних стадиях. Ну, и, конечно, еще раз подчеркну — снижается доля ручного труда на ферме", — отметил Разин.

Министр подчеркнул, что роботы-дояры будут широко представлены на выставке агротехнологий "Подмосковье — 2017", которая состоится 20 июня в Ступинском районе Московской области.