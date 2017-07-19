Подмосковье входит в топ-10 регионов по инвестиционной привлекательности

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Подмосковье входит в топ-10 российских регионов по инвестиционной привлекательности, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев после роуд-шоу "Жуковский. Возможности для инвестиций и инноваций" в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

"Московская область на протяжении нескольких лет — неизменный лидер по большинству показателей инвестиционной и экономической привлекательности. По комбинированному рейтингу "Агентства стратегических инициатив" Подмосковье входит в десятку лучших регионов России, переместившись за время, прошедшее с предыдущих подсчетов, с 21-го на 9 место", — отметил Буцаев.

Он добавил также, что роуд-шоу пользовалось хорошим вниманием у инвесторов — в мероприятии приняли участие более 80 участников.