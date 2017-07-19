В Подмосковье на покупку жилья сиротам направили еще 240 млн рублей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Власти Московской области выделили дополнительно 240 миллионов рублей на покупку квартир детям-сиротам, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
В настоящее время в Подмосковье в списке имеющих право на получение жилья состоят 2,1 тысячи сирот. В него также включаются дети-сироты, достигшие 14 лет. Им жилье предоставляется после 18 лет.
"Число сирот, которые получат жилье в Подмосковье в 2017 году, увеличилось на 81 человека. Всего квартирами обеспечат 762 сироты в 64 муниципалитетах региона. С начала года жилье уже получили 312 сирот. Ребятам предоставляют благоустроенные квартиры, куда можно сразу переехать", — подчеркнула первый зампред.
В 2016 году в Подмосковье квартиры получили 646 детей-сирот.