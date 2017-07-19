В Подмосковье отремонтировали почти треть дорог от программы на 2017 год

МОСКВА, 19 июл — РИА новости. Дорожники Московской области в рамках программы ремонта региональных и муниципальных дорог уже выполнили 30% от плана на 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала ремонтного сезона дорожные службы Подмосковья завершили укладку асфальтобетонного покрытия на 344 участках автодорог.

"Мосавтодор и коммерческие организации заменили дорожное полотно на 176 участках региональных дорог, еще 168 объектов отремонтировано на муниципальной дорожной сети. Протяженность отремонтированных участков составляет свыше 870 километров. На сегодняшний день выполнение программы ремонта региональных и муниципальных дорог за счет областного бюджета составляет почти 30%", — сообщил министр транспорта региона Игорь Тресков.

По его словам, наибольший объем ремонтных работ выполнили в Ступинском районе (34 из 43 дорог отремонтированы), Дмитровском районе (30 участков из 98), Шатуре (12 участков из 33), Красногорске (9 участков из 32), Волоколамском районе (8 участков из 18), Пушкинском районе (10 участков из 50), Егорьевске (8 участков из 23) и Подольске (7 из 23 дорог).

В текущем году в Московской области отремонтируют 3 тысячи километров автодорог на более 1,8 тысячи участках. Из них свыше 500 участков на региональной сети и около 1,3 тысячи на муниципальных дорогах.