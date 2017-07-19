Берега Оки в Подмосковье очистили от мусора

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Одиннадцать замусоренных мест в прибрежной зоне реки Ока в Московской области обнаружили инспекторы Госадмтехнадзора региона совместно с сотрудниками Госинспекции по маломерным судам МЧС в рамках операции "Береговая линия", говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

По словам руководителя ведомства Татьяны Витушевой, которые приводятся в материале, при проведении осмотра береговой линии реки Оки установлено, что больше всего берега замусорены мелкими бытовыми отходами в местах удобного подхода к воде. К нарушителям — собственникам территорий, находящихся в прибрежной зоне, приняты меры административного воздействия.

"Всего инспекторами выявлено 11 замусоренных мест на берегах Оки, из них три — в Коломенском районе и по четыре в Коломне и в Луховицах. Все нарушения были своевременно устранены, прибрежные территории и подходы к воде были очищены от мусора. Инспекторы выписали 10 предупреждений и штраф самому "злостному нарушителю" на 50 тысяч рублей", — прокомментировала ход операции Витушева.